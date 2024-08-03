نابلس: تشييع جثمان الشهيد المسعف تامر صقر

وطن: شييعت جماهير محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد المسعف تامر صقر إلى موثاه الاخير في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وانطلق موكب التشييع بعد جنازة عسكرية، وبمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، وطواقم الهلال الاحمر من أمام مستشفى رفيديا نحو مخيم بلاطة، حيث ووري الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، استشهاد الشاب تامر جلال محمد صقر (21 عاما)، المتطوع لدى الهلال الأحمر، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام مخيم بلاطة يوم السبت الماضي، خلال اخلائه اصابات عقب استهداف مجموعة من الشبان بواسطة طائرة مسيرة.