مسيرات ووقفات بـ"اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى"

وطن: انطلقت في عدة محافظات في الضفة الغربية، اليوم السبت، وقفات ومسيرات ضمن فعاليات "اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى".

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى وقوى وطنية وإسلامية، في مؤتمر صحفي، بمشاركة نقابات واتحادات وأطر شعبية ووطنية، يوم 3 أغسطس 2024 "يوما وطنيا وعالميا لنصرة غزة والأسرى".

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (3380)، وبلغ عدد من صنفتهم سلطات الاحتلال بـ(المقاتلين غير شرعيين) أكثر من (1400).

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (257)، منهم (20) أسيرا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إضافة إلى عشرات المعتقلين الشهداء من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

نابلس:

شارك المئات من أهالي محافظة نابلس، في فعالية جماهيرية نصرة لغزة والأسرى، التي دعت لها فصائل العمل الوطني في محافظات الوطن.

وقال محافظ نابلس غسان دغلس، "إن رسالتنا اليوم لكل أحرار العالم أن ينتفضوا نصرة لغزة، والتنديد بمجازر الاحتلال في عزة والضفة، وللأسرى الذين يعانون من انتهاكات الاحتلال".

وشدد على ضرورة رص الصفوف وتحقيق الوحدة الوطنية خلف القيادة الشرعية؛ لمواجهة سياسية المحتل، الذي يستهدف الكل الفلسطيني، وعلى العالم أن يدرك أن الفلسطينيين مستمرون في نضالهم حتى نيل حقوقه المشروعة والحرية والاستقلال.

قلقيلية:

شارك ممثلو القوى الوطنية وفعاليات محافظة قلقيلية، اليوم السبت، بوقفة جماهيرية حاشدة امام مبنى البلدية، ضمن فعاليات اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، الذي يصادف اليوم الثالث من آب/ أغسطس.

وقال محافظ قلقيلية حسام ابو حمدة إن حرب الابادة والعدوان الشامل على ارضنا وشعبنا، هي امتداد طويل لعقود من الاستعمار، وان النضال الوطني الفلسطيني مستمر ولن يتوقف مهما بلغت التضحيات.

وأضاف أن القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها تمر بأيام عصيبة، وهذه الاحداث تتزامن مع حرب الابادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، وكذلك مع استمرار التنكيل بالاسرى واعدامهم داخل المعتقلات.

وأكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، أن السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، هي الوحدة الوطنية ورص الصفوف، ومواجهة كل العقبات بعزيمة وصبر.

سلفيت:

شارك أهالي محافظة سلفيت، اليوم السبت، في فعالية اليوم الوطني العالمي للتضامن مع الأسرى وغزة، في حرم جامعة القدس المفتوحة وسط المدينة، بتنظيم من فصائل العمل الوطني ومؤسسات الأسرى.

قال مدير نادي الأسير في محافظة سلفيت نزار الدقروق، إن قضية الأسرى هي قضية مركزية، حيث تشن إدارة مصلحة السجون حربا وحشية على الأسيرات والأسرى، وتنكل بهم وتنفذ سياسات الإعدام بحقهم بشكل يومي.

ودعا، المجتمع الدولي إلى ضرورة لجم غطرسة الاحتلال، وزيارة غرف الزنازين والسجون للوقوف عن كثب لما يتعرض له الأسرى من بطش وتعذيب غير مسبوقين.

بيت لحم

شارك ممثلو القوى وفعاليات محافظة بيت لحم، اليوم السبت، في مسيرة ووقفة منددة باستمرار عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك ضمن فعاليات "اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى".

وانطلقت المسيرة من دوار الشهداء وسط بيت لحم، وصولا إلى ساحة المهد.

وحيا محافظ بيت لحم محمد طه أهلنا في قطاع غزة، الذين يضربون أروع الأمثلة في الصمود والتحدي والإصرار على الحياة رغم كل الألم والانتهاكات المروعة.

وقال إن اليوم الوطني يأتي ليؤكد وحدة شعبنا الفلسطيني وتلاحمه أمام كل المصاعب، مشددا على أن نصرة قطاع غزة والاسرى واجب وطني.

وأضاف: شعبنا واحد، ومصيرنا واحد، وهدفنا واحد، وهو التحرر وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لجرائم إبادة مستمرة، ويواجه المعتقلون في سجون الاحتلال تصعيدا غير مسبوق في حجم وكثافة الجرائم الممنهجة ضدهم.

وبيّن أن هذه الوقفة هي رسالة قوية للعالم بأن الشعب الفلسطيني لن ينسى أسراه وسيظل يناضل من أجل حريتهم.

بدوره، قال رئيس جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم محمد حميدة، إن حرب الإبادة والعدوان الشامل على شعبنا وأرضنا تمثل امتدادا لعقود طويلة من الاستعمار.

وأكد أن نضال شعبنا والانتصار لدماء شهدائنا وأسرانا في سجون الاحتلال هو استمرارية لنضالنا في مواجهة منظومة الاستعمار الإسرائيلية وكل القوى الداعمة لها، وكذلك في مواجهة الصمت والعجز الدولي الذي منح هذه المنظومة الضوء الأخضر لممارسة هذا المستوى من الجرائم والتوحش.

الخليل

وانطلقت مسيرة حاشدة، في مدينة الخليل من استاد الحسين الدولي إلى دوار ابن رشد وسط المدينة، بمشاركة المحافظ والقوى الوطنية وأهالي الأسرى، والمؤسسات الأهلية والرسمية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبت عليها عبارات لنصرة الأسرى، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، بحق الأسرى، وجرائم الابادة في قطاع غزة.

طالب محافظ الخليل خالد دودين، بتضامن دولي وعالمي من أجل وقف الابادة الجماعية عن أهلنا في غزة، ووقف حالات التعذيب والاجرام في سجون الاحتلال، داعيا إلى مزيد من الالتفاف حول الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني.

وأكد أن قضية الأسرى هي قضية وطنية جامعة لشعبنا، وتحتاج لجهد أكبر للإفراج عنهم، فهم يعانون ويلات السجن وممارسات الاحتلال القمعية بحقهم، والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير، عضو اللجنة التحضيرية للجنة العليا لليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى أمجد النجار، إننا نستنهض الحالة الوطنية في كافة محافظات الوطن من أجل انقاذ أسرانا من الموت المحقق بهم، وتنديدا باستمرار الإبادة في غزة.

وأشار النجار إلى أركان الموت التي اجتمعت في سجون الاحتلال وهي: الجوع والعطش، والإهمال الطبي، والضرب والتعذيب، التي أنهكت أجساد الأسرى، وأصبحوا لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم.

وقال إن هذا التحرك العربي والدولي جاء في وقت مهم جدا، فالاحتلال يحاول فرض حقائق على الأرض من خلال إنهاء وجود الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الإعدام والقتل.

من جانبه، أشار مدير هيئة شؤون الأسرى في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة، "نستنهض جماهير شعبنا في الدفاع عن الحركة الأسيرة وأهلنا في قطاع غزة، حيث أصبحت السجون مراكز للانتقام المنظم وسياسة الحرمان الطبي، والعقوبات الجماعية والفردية، والإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسمية والجنسية التي ترقى إلى جرائم حرب في ظل صمت مطبق من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولي.