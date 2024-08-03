5 شهداء في قصف استهدف منزلا جنوب خان يونس

وطن: استشهد 5 مواطنين بينهم طفلة، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو حسنة في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين من العائلة بينهم طفلة وثلاثة نساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.