الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من محافظة جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، ستة مواطنين بينهم فتى في محافظة جنين.

وقال نادي الأسير في جنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إياد عبد الجبار الخباص، وهمام عبد الباسط الحاج؛ بعد مداهمة منزليهما في قرية جلقموس .

وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال اعقتل حارث ميلاد مساد، وعلي إبراهيم الحسين، والفتى نبيل محمد صلاح، وسامي يحيى البزور من قرية رابا؛ بعد مداهمة منزال ذويهم والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحم جيش الاحتلال القرى الشرقية، وبلدة سيلة الظهر، والفندقومية جنوبا.