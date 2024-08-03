"كهرباء القدس " تعقد اجتماعا مع وزارة الاوقاف وتبحثان سبل التعاون المشترك.

وطن: استقبلت الإدارة العامة لاوقاف محافظة رام الله والبيرة ممثلة بمديرها العام محمود حمد وفدا من شركه كهرباء محافظة القدس في رام الله ممثلا بالمهندس ثائر جرادات مدير فرع محافظة رام الله والبيرة والوفد المرافق له

حيث قدم الوفد التهاني لحمد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتم بحث تجديد عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين .

من جانبه رحب حمد بهذه الزيارة مؤكدا استعداد الأوقاف للتعاون الوثيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية والتجارية بما يحقق النفع لجميع الاطراف المعنية .

وبدوره أكد جرادات على سياسة الإدارة العامة للشركة المقدسية بتوثيق وتعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات العامة والخاصة في جميع مناطق الامتياز.