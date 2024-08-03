مظاهرات أمام وسائل إعلام أميركية تنديدا بالتغطية المتحيزة لصالح الاحتلال

وطن: شارك آلاف النشطاء في مدينة نيويورك، في مظاهرات حاشدة أمام مقرات عدة لوسائل إعلام أميركية أبرزها "نيويورك تايمز"، و"نيوز كوربوريشن" المالكة لـ"فوكس نيوز" وذلك تنديداً بالتغطية المتحيزة التي تقوم بها لصالح رواية الاحتلال الإسرائيلي المزيفة في عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة.

واتهم النشطاء، وسائل الإعلام بالتواطئ في الابادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 300 يوم، وخلفت نحو 40 ألف شهيد وعشرات الاف الاصابات والمفقودين.

وفي السياق ذاته، خرج الآلاف بمشاركة نقابات عمالية في مسيرة ضخمة جابت شوارع نيويورك مرورا بميدان "تايمز سكوير" الشهير للمطالبة بوقف حرب الإبادة بشكل فوري.