الاعلان عن قطع التيار الكهربائي عن محافظة بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد 4/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

مخيم العروب , شيوخ العروب , كوزيبا , عرقان طراد , ضاحية الرهوة ,أجزاء من بيت فجار وتشمل وسط البلد ومنطقة الشنة والمناطق المحيطة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.