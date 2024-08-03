ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في العيسوية

وطن: أصيب، ثلاثة مواطنين مقدسيين برصاص الاحتلال في ساعة متأخرة الليلة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الإحلال بلده العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واطلقت الرصاص والقنابل الغازية السامة والقنابل الصوتية تجاه المواطنين ومنازلهم، كما رشت المياه العارمة محال المواطنين وسياراتهم ومنازلهم، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة.

وأشار الشهود إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية بالقدس، حيث قامت قوات الاحتلال بالتواجد على مدخل المستشفى، وسط خشيه المواطنون من قيامها باعتقال الجرحى.