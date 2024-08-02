طوفان الأقصى" في اليوم الـ 302.. المقاومة تستهدف غلاف غزة بالصواريخ والاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في القطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ302، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

قصفت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة مواقع الاحتلال الإسرائيلي في عدد من محاور قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف موقع "صوفا" العسكري بـ 20 صاروخا من نوع "رجوم" 114 ملم، على دفعتين.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه كيبوتس "صوفا" ومحيطه، مشيرة انها الصلية الاضخم التي تستهدف بها المقامة الغلاف منذ حوالي 7 اشهر .

وكثف الاحتلال استهدافه لمناطق وسط قطاع غزة، خاصة المدارس التي تؤوي النازحين، موقعا عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين.



وفي السياق، استشهد 11 مواطن، بينهم أطفال، مساء الجمعة، في قصف للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ302:

