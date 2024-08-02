مسؤولون أميركيون يشككون باستعداد "إسرائيل"وحلفائها لأيّ هجوم إيراني

وطن: ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الجمعة، أنّه يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط على "إسرائيل" لكي تظل منفتحة على النهج الدبلوماسي في التعامل مع الموقف في جنوبي لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من الصعب تصور كيف قد تسفر الحرب مع حزب الله عن تحسن وضع "إسرائيل" في ظل وجود أكثر من 100 ألف صاروخ في ترسانة الحزب، وهذه الصواريخ "قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الإسرائيلية وإلحاق الضرر الشديد باقتصادها الضعيف بالفعل".

وفي الوقت نفسه، "يثبت التاريخ أن الاحتلال للبنان لن يسفر على الأرجح عن نتائج إيجابية"، وفق "فايننشال تايمز".

وبيّنت الصحيفة أنّه يتعين على "إسرائيل" أن تسعى إلى "تمكين سكان مستوطنات الشمال من العودة إلى ديارهم".

واشنطن تستعد لنشر طائرات مقاتلة إضافية في الشرق الأوسط

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ الولايات المتحدة تستعد لإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط في ظل الصراع المتصاعد في المنطقة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم إنّ الولايات المتحدة تتخذ "الإجراءات اللازمة" لزيادة الاستعداد القتالي لقواتها في منطقة الشرق الأوسط.

كما أضاف المسؤولون أنّهم يسعون إلى "ضبط الرد الأميركي لإرسال ما يكفي من الأنواع المناسبة من الطائرات في أسرع وقت ممكن للمساعدة في الدفاع عن (إسرائيل)، دون أن يبدو الأمر وكأنه يؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقات النهائية في هذا الصدد ستكون من البنتاغون، دون أن يوضح عدد أو نوع الطائرات الأميركية التي سيتم نقلها.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون للصحيفة إنّه "من غير الواضح ما إذا كانت (إسرائيل) وحلفاؤها سيكون لديهم الوقت الكافي للاستعداد لأيّ جولة جديدة من الهجمات الإيرانية الكبرى".

هذا وتوعّد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بالرد على جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية، مؤكّداً أنّ الانتقام لدمائه "واجب على إيران، لأنّه استشهد على أرضها".

وبالتزامن مع ذلك، حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أنّ على الاحتلال ومن خلفه "انتظار ردنا الآتي حتماً" عقب اغتيال الاحتلال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، مؤكّداً "أن لا نقاش في هذا، ولا جدل"، ومكرراً أنّ "بيننا وبينكم (الاحتلال وقادته) الأيام والليالي والميدان".



المصدر: الميادين