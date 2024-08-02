ستة شهداء بينهم طفل في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة

وطن: استشهد ستة مواطنين، بينهم طفل، مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين جراء استهدافهم من مُسيرة إسرائيلية في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأضافت أن طفلا استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في غارة استهدفت منزلا ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.