مسيرات اليمن المليونية في الجمعة الـ42: وفاءً لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر

وطن: خرج اليمنيون في مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، إلى جانب أكثر من 200 ساحة مركزية وفرعية في المحافظات، وذلك للجمعة الـ42، نصرةً للشعب الفلسطيني وتنديداً باغتيال جيش الاحتلال القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

ونظِّمت التظاهرات الحاشدة تحت شعار "وفاءً لدماء الشهداء.. مع غزة حتى النصر"، وفاق عددها الـ50 في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، يُضاف إليها عدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز.

وتوزّعت المسيرات كما يلي: 23 في محافظة صعدة، شمالي اليمن، و22 في محافظة رَيْمَة غرباً، و5 في مأرب شرقاً.

"الاحتلال مقتنع بأنّ ردعه سقط"

المسيرات المليونية اليمنية أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنّ جيش الاحتلال اغتال القائدين هنية وشكر في جريمتين وحشيتين، بمساندة وموافقة من الولايات المتحدة، عاد بهما رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من واشنطن.

وشدّدت المسيرات على أنّ تضحيات الشهيدين سيكون لها "أثر كبير في الدفع والتحفيز لمواصلة المشوار في المقاومة، وتنامي مسيرى الجهاد، من أجل تحقيق إنجازات أكبر".

إلى جانب ذلك، أكدت أنّ لجوء الاحتلال إلى الاغتيالات تمثّل "فراراً من هزيمته التي مُني بها أمام المقاومة في قطاع غزة، ومحاولةً لاستعادة الهيبة والردع التي سقطت" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي السياق نفسه، رأى بيان المسيرات المليونية اليمنية أنّ الاحتلال "بات على قناعة كاملة بأنّ ردعه قد سقط، وهيبته مُرِّغت في رمال قطاع غزة، بعد الضربات التي تلقاها من جبهات الإسناد.

وتوجّهت المسيرات إلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدةً أنّ الاحتلال يثبت عبر جرائمه الوحشية أنّه "شرّ محض، وخطر يطال كل المنطقة"، ومشددةً على أنّ "الخيار الأسلم في مواجهة الاحتلال هو الجهاد، وأنّ أحداً لن يسلم من الاحتلال، بمن فيهم المتخاذلين".

وجدّدت المسيرات المليونية اليمنية تأييدها لكل الخطوات المقبلة وللرد الكبير لقادة محور المقاومة على جرائم الاحتلال، مؤكدةً استمرارها في موقفها المساند للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان على القطاع.

كما أكدت الاستمرار في العمليات العسكرية والأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، و في التعبئة والمقاطعة والتبرع.

وتلبيةً لدعوة القائد الشهيد إسماعيل هنية إلى جعل الـ3 من آب/أغسطس يوماً عالمياً لنصرة القضية الفلسطينية، دعت المسيرات المليونية اليمنية إلى التحرك في الأنشطة والوقفات المساندة للأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في صنعاء والمحافظات اليمنية.



المصدر: الميادين