الصالحي: جريمة اغتيال هنية بمثابة شرارة اضافية لمزيد من التفجير في المنطقة برمتها

وطن: شارك عدد من قادة الفصائل ، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان في مقدمة المشاركين محمود العالول ممثلاَ عن الرئيس محمود عباس، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف، وجبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الاسلامي، وفهد سليمان أمين عام الجبهة الديمقراطية، وجميل مزهر نائب أمين عام الجبهة الشعبية، وخالد جبريل نائب أمين عام الجبهة الشعبية - القيادة العامة، ومصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة.

وقام قادة الفصائل بتقديم واجب العزاء لقيادة حركة (حماس) في الراحل هنية الذي استشهد عقب استهدافه بالاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران، ومرافقه أبو شعبان الذي استشهد معه في نفس جريمة الاغتيال.

وقال بسام الصالحي في تصريحات لوسائل الإعلام خلال مراسم التشييع: إن استشهاد القائد المناضل اسماعيل هنية لا يشكل خسارة لحركة حماس فقط وإنما لكل شعبنا، وجريمة اغتياله حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة ضد عموم شعبنا، ضمن محاولات النيل من إرادة نضاله وصموده وتصفية حقوقه الوطنية المشروعة، وهي أيضاَ بمثابة شرارة اضافية لمزيد من التفجير في المنطقة برمتها.