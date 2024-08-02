شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا يوم السبت الموافق 3/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

كامل بلدة المغير , بلدة ترمسعيا (باستثناء مستشفى "هوغو شافيز") , كامل بلدة أبو فلاح



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.