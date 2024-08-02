الحرس الثوري الإيراني: "على العصابة الصهيونية وكل أعداء الأمة أن يترقبوا انتقام المقاومة القاسي".

وطن: وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي سالة الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالل.

وقال سلامي في رسالته أن "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".

وفي البرقية، أكّد سلامي لنصر الله، أنّ اغتيال السيد محسن "يبعث أملاً بانتصار عظيم لجبهة الحق”، وبأنّ “الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي".

كما أشار إلى أنّ الشهيد القائد شكر “كان خلاصة شهداء حزب الله”.