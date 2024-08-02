مئات الآلاف يقيمون صلاة الغائب على هنية بالضفة الغربية ومساجد ومخيمات غزة

رام الله - وطن: أدى مئات آلاف المصلين في مدن قطاع غزة، الجمعة، صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وخيمت أجواء من الحزن الشديد داخل مساجد ومخيمات النازحين بقطاع غزة، على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء.

وتحدث خطباء المساجد عن هنية ومواقفه بدعم الوحدة الوطنية ودوره في تعزيز صمود الفلسطينيين، ومشاركته الاجتماعية الفاعلة بالقطاع ومشاركة العائلات أفراحها وأحزانها، وتواجده الدائم في كافة المناسبات.

والخميس، دعت "حماس" إلى خروج "مسيرات غضب وتنديد بجريمة اغتيال هنية، بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وأداء صلاة الغائب على روحه، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء، تنديدًا بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

كما أقام مئات آلاف المواطنين بالضفة الغربية، الجمعة، صلاة الغائب على روح إسماعيل هنية في عدة مساجد بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، شهدت خطبا عن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وخصص بعض خطباء المساجد أشاروا في خطبهم لسلسة “عمليات الاغتيالات التي طالت رموز وقيادات فلسطينية على مدار العقود الماضية”.

وأشاد خطباء المساجد بمناقب هنية.