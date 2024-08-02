شهداء ومصابون في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قصفت حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.