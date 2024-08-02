الاحتلال يصيب عشرات المواطنين بالاختناق ويتسبب بإحراق منزلين في أم صفا

وطن: أصيب مواطنون بحالات اختناق، وأحرق منزلان، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أم صفا، شمال رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "جبل الراس" شرق القرية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، وصوب مسجد القرية، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وأضاف صباح أن قنابل الصوت والغاز التي أطلقها جنود الاحتلال تسببت بإحراق منزلين في القرية.