المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون: الوفاء لدماء هنية والشهداء يكون باستمرار المقاومة وتمسكنا بالوحدة الوطنية، ووحدة الموقف ووحدة الأداة الكفاحية

وطن: نعى المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتاله الاحتلال الأربعاء في طهران.

وأكد المؤتمر الشعبي في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان رد شعبنا على الاغتيال هو باستمرار المقاومة على نهج الشهيد.

وأضاف المؤتمر ان "الوفاء لشهيدنا وللدماء الزكية التي تزهق كل يوم في مدن وقرى وشوارع وطننا المحتل يكون فقط بتمسكنا بالوحدة الوطنية، ووحدة الموقف ووحدة الأداة الكفاحية ووحدة الهدف وبرص كل الصفوف على قاعدة المقاومة والمواجهة بعيدا عن اية مراهنات واوهام حول امكانية العيش والتعايش مع هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي المتنكر حتى لوجود شعبنا وحقه في وطنه فلسطين".

وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي وصل لوطن نسخة عنه:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون ينعى الشهيد القائد اسماعيل هنية..

ببالغ الحزن والأسى،

وبروح ناقمة على هذا الصمت العربي المخزي،

وبمشاعر مفعمة بالغضب والألم ،

وبإرادة صلبة وثقة مطلقة بمقاومتنا الباسلة'

نتوجه الى جماهير شعبنا العربي الفلسطيني بأصدق واحر مشاعر العزاء والوفاء برحيل القائد الوطني الكبير، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس الشهيد البطل اسماعيل هنية / ابو العبد.

رحل قائد وزعيم سجل في تاريخ نضال شعبنا انصع صفحات العطاء والحكمة والتضحية والبطولة..

رحل قائد متواضع، زاهد، عاش حياته في مخيمات اللجوء بين ابناء شعبه ولم يغادر مخيمه تاركا اسرته فيه الا لمزيد من العطاء لقضية شعبه.

ان ما اقدم عليه الكيان الصهيوني بجريمته النكراء هذه ليؤكد ان الشهيد اسماعيل هنية كان الرقم الاصعب في حسابات قادة وجنرالات العدو ، وان قيادته وإشرافه على مفاوضات تبادل الاسرى عكست ارادة صلبة وثقة مطلقة وارادة لا تلين بحتمية فرض شروط المقاومة دون تنازل او تردد.

واذا كان عدونا يعتقد بان النيل من قياداته سيضعف وهج شعلة الكفاح المتصاعدة الحارقة لكيانه ووجوده على ارض فلسطين فان رد شعبنا الفلسطيني البطل هو ان المقاومة مستمرة وان نهج الشهيد الراحل وراية الكفاح الثوري حتى التحرير ستبقى خفاقة، ولو كان على كل شبر شهيد حتى دحر المطامع الصهيونية الاستعمارية عن ارضنا.

ان الوفاء لشهيدنا البطل وللدماء الزكية التي تزهق كل يوم في مدن وقرى وشوارع وطننا المحتل يكون فقط بتمسكنا بالوحدة الوطنية، ووحدة الموقف ووحدة الأداة الكفاحية ووحدة الهدف وبرص كل الصفوف على قاعدة المقاومة والمواجهة بعيدا عن اية مراهنات واوهام حول امكانية العيش والتعايش مع هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي المتنكر حتى لوجود شعبنا وحقه في وطنه فلسطين.

وهذا يفرض على القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية ان تعود للشعب وتستمع لصوت الشعب وتحاكي تضحيات الشعب والعمل على اعادة بناء المنظمة كمنظمة لتحرير الوطن وليس للتنازلات المستمرة وللتنسيق مع المحتل والقاتل والمغتصب والمتنكر لحقنا في الحياة.

وعلى فصائل العمل الوطني الفلسطيني ان تقول كلمتها وان ترقى بمواقفها وان تحدد بوصلة نضالها بما يستجيب لطموحات شعبنا وبما يخدم مقاومته ويعزز صموده وذلك بالإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود المرحلة طبقا لما تنص عليه اتفاقات بكين وقبلها الجزائر وغيرها.

ان التهرب من هذا الاستحقاق والتقاعس في انجازه في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية من كفاح شعبنا لهو طعنة قاتلة سنندم عليها جميعا بعد فوات الاوان.

اننا في المؤتمر الشعبي ١٤ مليون وفي وداعنا لشهيد فلسطين الراحل لنؤكد عزمنا واصرارنا على الوفاء لقيم الكفاح والنضال التي آمن بها الشهيد البطل وان عهدنا له باننا لن نعترف، لن نعترف، لن نعترف..

وسنبقى حريصين على وحدة الصفوف معا وسويا حتى انتصار قضية شعبنا العادلة.

المجد للشهيد القائد اسماعيل هنية..

العزاء لشعبنا و لاخوتنا في حركة حماس ولأهل وذوي الشهيد..

والنصر الحتمي لشعبنا.