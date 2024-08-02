‎"الصحة" تطلق حملةً للتبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وطن: ‎وقع وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة "رحمة"، وذلك لتنفيذ حملة للتبرع بالدم لأهلنا من المرضى والجرحى في قطاع غزة تحت شعار " دَمُنا واحد ".

‎وأعلنت وزارة الصحة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أنها ستطلق الحملة صباح بعد غدٍ الأحد في مقر بنك الدم المركزي برام الله، وكافة بنوك الدم في مستشفيات الوزارة، وسيارة بنك الدم المتنقلة، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "رحمة".

‎وستقوم طواقم بنوك الدم في وزارة الصحة بجمع وفحص وتخزين وحدات الدم، وتسليمها لمؤسسة رحمة لنقلها إلى مشافي ومراكز العلاج في قطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى من زمر الدم المختلفة.

‎وتهيب وزارة الصحة بأبناء شعبنا المعطاء بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، وجمع الكميات والزمر المطلوبة خلال فترة الحملة حيث تهدف الحملة لجمع 3 آلاف وحدة دم.