جماهير غفيرة تشارك في تشييع اسماعيل هنية في الدوحة

رام الله - وطن: في جنازة شعبية ورسمية، شارك الألاف في تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في الدوحة.

وبدأت في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم تشييع هنية، بعد صلاة الجمعة من مسجد محمد بن عبدالوهاب، الأكبر في قطر.

وشارك في صلاة الجنازة ومراسم التشييع أمير قطر، ووفود رسمية وفصائلية، وعلت هتافات للمقاومة في المسجد بعد الصلاة مباشرة.

ووصلت قيادات إسلامية وعربية وشعبية كبيرة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مراسم تشييع هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتشكلت طوابير طويلة في مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة منذ ساعات الليل؛ لحضور مراسم التشييع، التي ستقام بمشاركة مسؤولين من العديد من الدول.

وأغلقت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في الدوحة أمام حركة المرور، وسط اتخاذ الشرطة تدابير أمنية شديدة.

كما شهد محيط الجامع حضورا كبيرا لصحفيين من وسائل إعلام محلية ودولية لتغطية مراسم التشييع.