حركة المبادرة الوطنية: جريمة اغتيال الصحفيين اسماعيل الغول ورامي الريفي إمعان في الإجرام لإسكات صوت الحقيقة

وطن: نددت حركة المبادرة الوطنية بالجريمة البشعة التي اقترفها جيش الاحتلال باستهدافه لمجموعة من الصحفيين أثناء تأدية عملهم الصحفي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، و التي أدت لاستشهاد الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة و المصور الصحفي رامي الريفي و كذلك استشهاد الطفل خالد الشوا في مكان الاستهداف.

وفي ظل استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء اكدت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه أنه و على الرغم من استشهاد ١٦٥ من الصحفيين و الصحفيات خلال هذه الحرب فإن جرائم الاحتلال لم و لن تثني زميلاتهم و زملاءهم الشجعان فرسان الحقيقة عن مواصلة دورهم و القيام بواجبهم بالصوت و الصورة و لن تسكت قناة الجزيرة و القنوات الأخرى عن نقل حقيقة الإجرام و الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لاسيما في غزة التي تواجه حرب إبادة جماعية و تدمير ممنهج على يد الفاشيين العنصريين التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.



ودعت حركة المبادرة الوطنية الاتحاد الدولي للصحفيين و إتحاد الصحفيين العرب و مختلف المؤسسات و الهيئات الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم بضرورة توفير الحماية للصحفيين الذين يتعرضون و عائلاتهم للاستهداف و القتل المتعمد، و كذلك الملاحقة الجادة لمقترفي هذه الجرائم و سحبهم و محاكمتهم امام المحاكم الدولية .