شركات طيران تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب

وطن: انضمت شركة الخطوط الجوية الإيطالية ITA الى شركات الطيران الدولية واعلنت عن تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري.

وأعلنت "لوفتهانزا" أكبر مجموعة طيران أوروبية وشركة الخطوط الجوية الإيطالية، تعليق كل رحلاتهما إلى تل أبيب لعدة أيام عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وأكدت الألمانية لوفتهانزا تعليق الرحلات إلى تل أبيب اعتبارًا من مساء اليوم الخميس وحتى الثامن من الشهر الجاري، وتمديد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 12 من الشهر المذكور، نظرًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأفاد متحدث باسم المجموعة الألمانية، التي تملك أيضًا شركات الطيران السويسرية والخطوط الجوية النمسوية ويورو وينغز بأنه "بسبب التطورات الحالية، تعمل لوفتهانزا مرة أخرى على تكييف ظروف خدماتها في الشرق الأوسط".

بدورها، قالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 6 من الشهر الجاري، نظرًا "للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

وتسارعت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين، حيث أعلن حزب الله اغتيال القيادي لديه فؤاد شكر بغارة جوية استهدفت مبنى كان فيه بمنطقة حارة حريك مساء الثلاثاء الماضي.

وتوعّد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، بـ"رد حقيقي وليس شكليًا" على اغتيال القائد العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر.

وتوعدت إيران وحلفاؤها الإقليميون بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة.