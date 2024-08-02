د.عقل أبو قرع يكتب لوطن.. الصحافة الفلسطينية وأهمية التركيز على أولويات المواطن!!

في ظل الانتشار الحاد لوسائل التواصل الاجتماعي، عموديا وافقيا، وفي ظل سهولة الحصول على المعلومة والخبر والتحليل، وبعيدا عن الشعارات والعناوين الكبيرة، تزخر حياة الناس بالكثير من القضايا والامور، وتؤثر هذه القضايا على الحياة اليومية للكثير من الناس، ومنها ما يؤثر على لقمة العيش للفرد ولافراد العائلة وعلى الحياة الكريمة لهؤلاء الناس، ومن هذه القضايا ما كان نتاجا لنقاش ودراسات وقرارات من خلال صناع القرار من كافة القطاعات العام والخاص والاهلي، ومنها ما هو نتاج أوضاع وتطورات وتداعيات وتراكمات متنوعة الت الى ما آلت اليه من أوضاع.

وهنا يأتي الدور الأساسي للصحافة من خلال التتبع وبالاشتراك أو الإقحام في مختلف هذه الأمور التي سوف تصبح قرارات أو أوضاع، ومنها قضايا الاسعار والتشغيل والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية ومنها أوضاع مثل ما يحدث الان من تداعيات التغيرات البيئية والمناخية في العالم علينا، فيما يتعلق بالمياه والتربة والانتاج الزراعي والطعام والنفايات والطاقة والأمراض والآفات المختلفة، التي تفرزها ارتفاع الحرارة وقلة الأمطار والتصحر وتقلب الجو وما الى ذلك.

والصحافة الحرة والموضوعية، هي التي تعالج القضية او المشكلة بدأ من اسبابها، ومن ثم المتابعة حتى توفير الحلول لها، وتلك التي تطارد المسؤول حتى كشف الحقيقة، وتلك التي تستطيع ان تدخل الى بيت المواطن والناس وتنال ثقتهم وبالتالي يدافعون عنها وعن حريتها، وتلك التي تهتم بأمور حياتية بسيطة، او بقضايا فردية منسية، ولكنها ذو بعد اجتماعي او مجتمعي، والصحافة الحرة هي التي تبني ثقافة الحرية والموضوعية والنزاهة والانتماء الى المواطن والبلد والمجتمع.

واذا كانت السياسة وبجوانبها وتبعاتها هي جزء من الحياة في بلادنا، فلا يعني هذا من قبل الصحافة، الابتعاد عن قضايا الناس اليومية المعيشية، ولكن العمل من اجل سبرها وتوفير الحلول لها، وبالأخص تلك القضايا، التي يمكن ان تحدث فرقا او تغييرا في حياتهم، وفي خضم السياسة التي نحياها، وبالتالي امتلاء الصحافة بهذه القضايا، تتناقص او حتى تندثر المساحة المتاحة التي من الممكن ان تعالج مثل هكذا قضايا في صحفنا اليومية، سواء من ناحية الاخبار، او التحليلات، او حتى ان المقالات هي في غالبها سياسي، والتقارير لا بد ان تعرج على الاحتلال والاستيطان والجدار والسياسة، وبالطبع الاخبار ان لم تكن مباشرة فأنها غير مباشرة تمس السياسة.

وربما يجادل البعض ان هذا هو واقعنا ووضعنا، ولكن هذا الواقع مستمر منذ سنين طويلة ويمكن ان يستمر لسنوات عديدة وطويلة، وبالتالي فأن إتاحة مساحة اوسع وابرز القضايا تعالج قضايا الناس، من فقر ومن بطالة واسعار وتلوث وحوادث للسير ونفايات وأمراض سارية او غير سارية وأقساط المدارس والجامعات وسلامة الادوية والاغذية وقضايا عديدة تهم المواطن والمستهلك والقرية والمدينة والمخيم والحي والشارع، اعتقد ان ذلك مطلب يتردد على السنة العديد من الناس وبانواعهم، وهو الذي تراعيه او تركز عليه الصحافة في كثير من المناطق في العالم.

حيث إننا نرى ونقرأ عن قضايا يومية حياتية للناس، في الصحف العالمية الكبرى، سواء أكان ذلك على شكل أخبار او تقارير او مقالات او دراسات مبنية على أسس علمية، تنبع من مراكز الأبحاث والدراسات التي تتبع الصحافة بشكل مباشر، او بشكل تعاقدي معها، وتشد هذه القضايا المواطن، لأنها تعالج قضاياه التي يلمسها ويتوق الى ايجاد حلول لها، من قضايا تشمل الاقتصاد والبيئة والازدحام والضجيج والتعليم والسفر وما الى ذلك من امور حياتية، كم المواطن تواق الى مشاهدتها وقراءتها في الصحف اليومية وغير اليومية.

وإذا كان موضوع الفساد وبأنواعه، وأحجامه المختلفة، وأشكاله المتعددة، شكل ويشكل مادة خصبة للصحافة، وكذلك مادة جذابة للناس للقراءة والمتابعة، فالسؤال هو هل قامت الصحافة الفلسطينية بتناول هذا الموضوع كما يستحق، سواء من خلال البحث والتنقيب وتوخي الدقة، ومن خلال عرض النتائج بموضوعية وبأسلوب علمي بعيدا عن التهريج والضجيج، او من خلال المتابعة حتى الوصول الى نتائج وقرارات، او من خلال تدريب او اعداد صحفيين متخصصين في هذا المجال.

وفي بلادنا، لا يوجد نقص او شح في عدد الصحفيين او الاعلاميين بشكل عام، بل تزخر بلادنا بالصحفيين، وفي كل المجالات، وتوجد كليات الصحافة والإعلام تقريبا في معظم الجامعات الفلسطينية، وتخرج الالاف من طلبة الصحافة والإعلام كل عام، وفي التخصصات الإعلامية المختلفة، وتوجد في بلادنا محطات الإذاعة الكثيرة والمتنوعة وتلفزيونات عديدة وصحف بأنواع واحجام وتوجهات مختلفة، وتعمل في بلادنا معظم الوكالات او محطات الاعلام والصحافة في العالم، وتتسابق محطات الاعلام الكبرى في العالم وإيجاد موقع قدم لها عندنا، وتقوم وبدون تردد بتشغيل الصحفي الفلسطيني.

ولا جدال ان الصحفي الفلسطيني، قد ابدع ونجح وهناك الكثير من الامثلة على الصعيد العربي والعالمي، ولكن المحور الأهم لنجاح اي صحفي هو تواصله او معايشته او معالجته قضايا المحيط الذي يحيا فية، وقضايا المواطن الحياتية اليومية، وهموم المواطن الذي من المفترض ان يمثلة، وقضايا البلد او المجتمع الذي نما وترعرع فية، وبالتالي فأن السؤال الاهم، وفي ظل الزخم الصحفي الكثيف في بلادنا، هو هل نجح الصحفي الفلسطيني، ليس فقط في طرح قضايا وامور وشؤون الناس، ولكن هل نجح في متابعتها وفي الحصول ليس على اجابات لها، او على وعود مؤقتة وبراقة كما يتم في معظم الاحيان، ولكن هل نجح في ايجاد حلول لمصلحة المواطن، حلول تبقى وتدوم من بعد الانتهاء من التحقيق او التقرير او المتابعة الصحفية او الاستقصائية.

وبالتالي فأن على الصحافة الفلسطينية ان تقلص مساحة ما له علاقة بالسياسة وامتدادتها، وكذلك ان تقلص مساحة ما له علاقة بالندوات وورشات العمل والاجتماعات والتي في العادة يتم تغطيتها بشكل سطحي، وبأن تفرد مساحة أكبر لقضايا الناس، وبأن ترصد ميزانيات اعلى لتأهيل صحافيين متخصصين، ينقبون ويتابعون قضايا الناس اليومية البسيطة والحياتية، ويعملون من اجل ايجاد الحلول التي تعمل على حل مشاكل الناس، وبالتالي تزيد احترام الناس لها، ومن ثم تشدهم اكثر الى الصحفيين والى الصحافة، في وقت يصل الاهتمام بما تحوية الصحف هذه الأيام من تكرار تحت عناوين مختلفة الى أقل الاهتمام، وبل يهدد العديد من الصحف ومنها كانت صحفا مرموقة بالإغلاق.