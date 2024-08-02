بايدن: مقتل إسماعيل هنية لا يساعد في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

وطن: قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية ليس مفيدا لوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على غزة.

وأضاف بايدن أنه أجرى ما وصفها بمحادثة مباشرة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الخميس.

وأعرب الرئيس الأميركي عن "قلقه الشديد" إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه حض نتنياهو على التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند لدى التقائه سجناء أميركيين أطلق سراحهم من روسيا "أشعر بقلق شديد حيال الوضع"، مضيفا أن اغتيال هنية في طهران "لا يساعد" في خفض التوتر.