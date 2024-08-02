وكالة إيرانية تنشر تفاصيل اغتيال هنية.. كذّبت رواية "نيويورك تايمز"

وطن: نشرت وكالة "فارس" الإيرانية تفاصيل اغتيال، إسماعيل هنية، في العاصمة طهران، صباح الأربعاء.

وقالت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن اغتيال هنية تم عبر استهداف مقر إقامته بقذيفة دمرت جزءا من سقف ونوافذ الغرفة التي كان يقطن بها.

وأضافت أن التحقيقات أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي خطط ونفذ عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتعد رواية وكالة "فارس" تكذيبا غير مباشر لرواية صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، التي قالت إن اغتيال هنية تم بواسطة عبوة ناسفة زرعت في الغرفة التي كان يتواجد بها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن اغتيال هنية جرى بواسطة زرع عبوة ناسفة في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران قبل نحو شهرين من زيارة هنية الأخيرة، حيث تم تفجيرها عن بعد للتأكد من وجوده داخل الغرفة.