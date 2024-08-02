أستراليا تقول إن إخفاقا كبيرا لجيش الاحتلال تسبب في مقتل موظفي إغاثة بغزة

وطن: قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ hgيوم الجمعة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية في مقتل موظفي إغاثة تابعين لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” خلصت إلى أن الضربات التي شنتها قوات الاحتلال على مركباتهم كانت نتيجة لإخفاقات خطيرة في سير الإجراءات.

وكشفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الجمعة، نتائج التحقيق الذي فتحته الحكومة بمقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة قبل أشهر.

وقالت الوزيرة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن "إخفاقا كبيرا" في اتباع الإجراءات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.

وقتلت غارات جوية إسرائيلية في نيسان/ أبريل الماضي سبعة من العاملين لدى منظمة "سنترال وورلد كيتشن" (المطبخ العالمي) في غزة، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء. وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بأنها "خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث".

وقالت وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

وقالت في بيان: "لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات".

وأضافت: "ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عمل المدعي العام العسكري وقراره".