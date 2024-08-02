شبح الرد يخيم على الاحتلال: إيران ستطلق صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة على قواعد "الجيش"

وطن: في ظل حالة الهلع التي يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي وترقبه للرد الإيراني على العدوان الذي استهدف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية خلال تواجده في طهران، رجّحت مصادر إسرائيلية لموقع قناة "مكان" أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة على قواعد "للجيش" الإسرائيلي.

وتوقعت مصادر عبرية أن يكون الرد الإيراني خلال أيام قليلة، وربما نهاية الأسبوع الجاري.

وبخلاف الرد الإيراني السابق في شهر نيسان/أبريل الماضي، الذي استهدف جنوب "إسرائيل" وخاصة قاعدة سلاح الجو "نيفاتيم"، تعتقد المصادر العبرية في حديثها لقناة "كان" أن الهجمة الوشيكة قد تطال قواعد في مناطق الوسط.

وفي ظل تهديدات حزب الله، أعلنت السلطة المحلية في حيفا عن إلغاء فعاليات ونشاطات كانت تستعد لتنظيمها. وقد طلب مجلس "حُرفيش" المحلي من المستوطنين التواجد قرب الأماكن المحمية والامتناع قدر الإمكان عن التجمهر.

يأتي ذلك بعد أن أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، أنّ إيران ستردّ على اغتيال هنية، مشدّداً على أنّ الثأر لدماء الشهيد "من واجب إيران، لأنّه استُشهد في أرضنا".

وفي لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أنّ المقاومة ستردّ على اغتيال الاحتلال القائدَ الكبير فؤاد شكر، وعلى اعتدائه على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى "أن لا نقاش في هذا، ولا جدل"، وأنّ "الردّ سيكون حقيقياً ومدروساً جداً، وليس رداً شكلياً".

وشدد السيد نصر الله، في كلمته التي ألقاها في ختام مراسم تشييع الشهيد شكر، على "أنّنا في معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت مرحلةً جديدة".

المصدر: الميادين