رداً على اعتداء شمع واستشهاد مدنيين.. حزب الله يستهدف "متسوفا" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، الخميس، مستوطنة "متسوفا" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على اعتداء الاحتلال الذي استهدف بلدة شمع في الجنوب، حيث استشهد عدد من المدنيين.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدّثت عن دوي صفارات الإنذار في رأس الناقورة و"شلومي" و"حانيتا" و"ليمان" و"متسوفا" في الشمال الفلسطيني المحتل، مشيرةً إلى إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان في اتجاه الجليل الغربي.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، إذ خرقت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال جدار الصوت فوق أجواء الجنوب، بحسب ما أكده مراسل الميادين في الجنوب.

واستهدف قصف الاحتلال المدفعي وادي حسن وأطراف بلدات زبقين وراميا وعيتا الشعب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 4 سوريين في بلدة شمع في الجنوب، وإصابة 5 لبنانيين، من جراء غارة للاحتلال استهدفت البلدة.

يُذكر أنّ الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أعلن أنّ جبهة الإسناد اللبنانية ستعود إلى ما كانت عليه، من صباح الجمعة، موضحاً أن "لا علاقة لهذا الأمر بالرد" على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر.

وشدّد نصر الله، في كلمته في ختام مراسم تشييع الشهيد، على أنّ ردّ المقاومة على الاغتيال والاعتداء على الضاحية واستشهاد المدنيين محسوم، وأن لا نقاش في هذا، ولا جدل"، موضحاً أنّ "القرار في يد الميدان، ونبحث عن ردّ حقيقي ومدروسٍ جداً، وليس رداً شكلياً".