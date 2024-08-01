طوفان الأقصى" في اليوم الـ 301.. المقاومة تواصل استهداف قوات الاحتلال في تل الهوا وحرب الابادة مستمرة والشهداء اكثر من 39 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ301، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



واستهدفت كتائب القسّام، قوةً من جيش الاحتلال راجلةً قرب تجمّع لآليات الاحتلال، بقذيفة مضادة للأفراد، وذلك في محيط الكلية الجامعية في تل الهوا.



فيما قصفت سرايا القدس، جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة في جنوبي تل الهوا، بعدد من عبوات "أبابيل" المقذوفة وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وبينما تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال، مكبّدةً إياها الخسائر الفادحة، وبهذا، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى أكثر من 690 جندياً وضابطاً، منذ بداية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 330 قُتلوا منذ بدء المعارك البرية، ووفقاً للأرقام التي أوردها الإعلام العبري.



وفي سياق متصل، استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ301:







