وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه غدا

وطن: وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الخميس إلى الدوحة تمهيدا تشييعه غدا الجمعة بحضور شعبي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وستقام صلاة الجنازة على الشهيد ستكون بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد شهدت في وقت سابق اليوم مراسم تشييع جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

وأكدت حركة حماس أن هنية اغتيل قبيل فجر أمس إثر استهدافه بغارة للاحتلال.

وقد أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان هنية، وقد تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران.

وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في تشييع جثمان هنية في طهران.

وسارت شاحنة عليها نعشا هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باتجاه ميدان آزادي في العاصمة طهران، ورافقها المشيعون الذين أشادوا بالمقاومة ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لاغتيال هنية أثناء وجوده ضيفا في إيران، كما أحرقوا أعلاما للاحتلال.

المصدر : الجزيرة



