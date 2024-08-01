شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وطن: استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة "دلال المغربي" التي تؤوي نازحين، بجوار عيادة صبحة الحرازين في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين في حصيلة أولية، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بالكامل على رؤوس النازحين.

يتبع...