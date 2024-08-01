الإعلام العبري: جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسبًا للرد على اغتيال هنية وشكر

وطن: رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب تحسبا لرد إيران وحركة حماس وحزب الله اللبناني على اغتيال هنية (في العاصمة طهران) والرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر (بالعاصمة اللبنانية).

وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال -اليوم الخميس- إن قوات الاحتلال مستعدة لأي احتمال، وسترد بقوة على أي هجوم.

وأضاف أن "مرتكب أي عدوان على مستوطنات الاحتلال سيتكلف ثمنا باهظا جدا كائنا من كان" مرددا تهديدا مماثلا أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء.

وقال موقع "والا" العبري إن الجيش ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية، ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله.

أما هيئة البث "الإسرائيلي" الرسمية، فقالت إن منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاعتراض أي تهديد قادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب.

وتابعت "كجزء من رفع حالة التأهب، تقوم الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو بدوريات في سماء فلسطين المحتلة، وبالإضافة إلى ذلك، زادت القوات البرية على طول الحدود من حالة التأهب، استعدادا للتعامل مع أي طارئ".

وأشارت هيئة البث إلى أن التقييم في حكومة الاحتلال أن حزب الله سيحاول الرد بقوة، كما تشير التقديرات أيضا إلى أن إيران ستجد صعوبة في عدم الرد على عملية اغتيال هنية لأنها نفذت على أراضيها.

وأوضحت أن قيادة الجبهة الداخلية أوعزت إلى المصانع في الشمال، والتي لديها مواد خطرة بإفراغها أو تقليصها كإجراء وقائي.

تعليمات للشاباك

نقلت القناة الـ12 العبرية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أصدر تعليمات وصفتها بالاستثنائية تحسبا من رد إيراني على اغتيال هنية.

وقالت القناة إن الشاباك رفع درجة الحراسة الأمنية لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

كما أوعز رئيس الشاباك بأن كل جولة يقوم بها نتنياهو أو الوزراء ستقتضي بشكل ملزِم الحصول مسبقا على موافقته الشخصية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة هآرتس إن بلدية مستوطنة ريشون لتسيون قررت زيادة مستويات التأهب، على الرغم من عدم إصدار قيادة الجبهة الداخلية أي تغييرات للمنطقة الوسطى.

ونقلت الصحيفة العبرية عن البلدية قولها إن الملاجئ جاهزة وستتم زيادة الدوريات الأمنية في أنحاء المستوطنة.

كما رفعت وزارة صحة (الاحتلال) مستوى التأهب في الشمال الفلسطيني المحتل على وقع مخاوف من رد حزب الله على اغتيال أحد قادته.

وتتزايد التوترات الأمنية في فلسطين المحتلة، بعد إعلان جيش الاحتلال -الثلاثاء- استشهاد شكر، قبل أن تعلن حماس وإيران -فجر الأربعاء- أيضا اغتيال هنية بغارة استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبينما تلتزم قوات الاحتلال الصمت إزاء اغتيال هنية، يلمح نتنياهو إلى مسؤولية جيش الاحتلال عن الهجوم في طهران.

المصدر : الجزيرة + وكالات