ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39480 شهيدا و91128 مصابا

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39480 شهيدا، و91128 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة أسفرتا عن استشهاد 35 مواطنا وإصابة 55 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.