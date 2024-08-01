"الديمقراطية": التصعيد الإسرائيلي لن يقابل من شعبنا ومقاومته إلا بالمزيد من التصعيد والصمود

رام الله - وطن: اكدت الجبهة الديمقراطية مع دخول العدوان على غزة شهره الحادي عشر، أن التصعيد الإسرائيلي بما في ذلك اغتيال القادة في المقاومة، لن يقابل إلا بالتصعيد والصمود، حتى تنكسر شوكة العدوان، ويبوء بالخسران العظيم.

وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه "ما زال العدو الإسرائيلي، بقيادة حكومة الفاشية الصهيونية، يواصل ارتكاب مجازره الدموية ضد شعبنا، بما في ذلك اغتيال القادة في طهران وبيروت، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين، وآخرهم فريق شبكة «الجزيرة» في مدينة غزة، ضارباً عرض الحائط، قرارات محكمة العدل الدولية، وقرارات الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2735، القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، كما يواصل ألاعيبه ومناوراته المكشوفة، في إفراغ مشاريع التهدئة من مضمونها، عبر اشتراطاته التي وصفها وزير حربه، أنها تهدف إلى إفشال التهدئة وإدانة الحرب الهمجية ضد شعبنا."

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا في مطلع الشهر 11 من مواجهته لحرب الإبادة الجماعية، رغم ما قدمه من تضحيات، وما عاناه من آلام شديدة، وما يحيط به من ظروف معيشية شديدة التعقيد، ما زال متمسكاً بكرامته الوطنية، وبأرضه وبحقوقه الوطنية المشروعة، مستنداً إلى إرادة صلبة، ملتحماً مع مقاومته التي أكدت أنها السبيل الوحيد لاستعادة الأرض، وبناء الدولة المستقلة، وإلحاق الخزي والعار بالعدو الإسرائيلي .