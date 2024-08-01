الإغاثة الزراعية تنفذ مبادرات مجتمعية في مراكز الإيواء في محافظات قطاع غزة

رام الله – وطن: تواصل جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) احتضان مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش"، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع.

وعملت الإغاثة الزراعية على توفير خيم للنازحين في 5 مراكز إيواء، كما عملت على تنفيذ مبادرات تنظيف وتعقيم لمراكز الإيواء، ووفرت الإغاثة الزراعية خزانات مياه بسعة ألف لتر لصالح 5 مراكز إيواء تضم أكثر من 50 ألف نازح، وقامت طواقم الإغاثة الزراعية بتأهيل شبكات الصرف الصحي في مركزين يستضيفان نحو 20 ألف نازح، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والصحية للنازحين في تلك المراكز.

وتأتي أهمية هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة للنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، حيث تسهم المبادرات في تخفيف المعاناة وتأكيد قيم التعاون والتكافل الاجتماعي، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الدعم المجتمعي والإنساني في ظل الأزمات المستمرة.