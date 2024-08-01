"أحد أبطال عملية ناحل عوز".. من هو المرافق الشخصي الذي استشهد مع هنية؟

رام الله – وطن: استشهد وسيم أبو شعبان، المرافق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية الاغتيال التي جرت في طهران.

وكشفت مصادر في حركة حماس ان أبو شعبان أحد أبطال عملية ناحــل عوز الشهيرة في عام 2014 التي كانت بمثابة أول عملية اقتحام خلف خطوط العدو.

والشهيد وسيم، هو المرافق والحارس الشخصي لإسماعيل هنية، والذي كان متواجداً في مقر الإقامة الخاص بالأخير في طهران لحظة الاستهداف، وهو ناشط سياسي وعسكري فلسطيني، من أعضاء حركة (حماس) وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، ولد في قطاع غزة عام 1988 وتخرج في الجامعة الإسلامية بالقطاع.

عمل ضمن نخبة القسام وكان نائب قائد سرية، كما عمل مرافقًا للقيادي السابق في حماس الشهيد سعيد صيام في غزة، ثم عمل مرافقًا لرئيس الحركة إسماعيل هنية إلى أن استشهد معه في عملية اغتيال نفذتها "إسرائيل" في العاصمة الإيرانية طهران فجر 31 يوليو/تموز 2024.

المولد والنشأة

وُلد وسيم جمال أبو شعبان، المكنى "أبو أنس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988 في قطاع غزة وترعرع فيه. وهو متزوج ولديه 4 أبناء: ولدان وبنتان. ويصفه أصدقاؤه وأقرباؤه بأنه شجاع وذو خلق وسمت حسن، وبأنه من رواد المساجد والمحافظين على الصلوات.

الدراسة والتكوين العلمي

درس أبو شعبان المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس القطاع، وتخرج في كلية الشريعة والقانون من الجامعة الإسلامية بغزة، ونال درجة البكالوريوس فيها.

التجربة العملية

بدأ مسيرته في العمل الحركي والحكومي مرافقا للقيادي السابق في حماس ووزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام.

وبعد أن اغتالت "إسرائيل" الوزير صيام في غارة جوية استهدفته عام 2009، انتقل أبو شعبان للعمل مع إسماعيل هنية، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006. وقبل انتقاله للعمل مع هنية خارج غزة، كان ناشطًا في كتائب القسام، وشغل منصب نائب قائد سرية في منطقته تل الهوى.

عمل وسيم جمال أبو شعبان في نخبة كتائب القسام إلى أن انتقل للعمل رفقة رئيس حركة حماس خارج غزة عام 2019.