الائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد يعقد اجتماعا موسعا لتشكيل مكتبه التنفيذي ومناقشة الهيكلية الخاصة به



وطن: عقد الائتلاف العربي لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، اجتماعا موسعا عبر منصة "زووم"، لمناقشة الهيكلية الخاص به وتشكيل مكتبه التنفيذي، ومناقشة الأوضاع الراهنة في فلسطين، والتحضيرات الجارية لأوسع مشاركة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ودعما للأسرى داخل سجون الاحتلال، وتوسيع حملة التضامن والضغط الشعبي لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وجرائم الحرب والمستوطنين في الضفة المحتلة.

وشارك في الاجتماع كل من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب، والأستاذ صادق الرغيوي الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب، والأستاذ علي الضمور الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب، والدكتور عصام السيد ممثل الاتحاد العام للأطباء العرب، والأستاذ حامد جابر عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، والأستاذ إسلام أبو العينين عضو الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ حسين شبانة رئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، والمدير العام لدائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور ماهر عامر.

واستعرض المدير العام لدائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الدكتور ماهر عامر الأوضاع الراهنة في فلسطين، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسه دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا وحشيا منذ 299 يوما، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية وقرارات محكمة العدل الدولية، وذلك ضمن سياسة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تحاول اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الدكتور عامر في حديثه إلى ما قدمه الشعب الفلسطيني من صمود ومقاومة في مواجهة العدوان والثبات في أرضه، ورفض التهجير وحماية الأرض وإفشال أهداف العدوان، داعيا إلى دعم وتعزيز دور الائتلاف العربي لمناهضة الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني في جهوده ومسيرته، لإطلاق أوسع حملة على المستوى الشعبي، بمشاركة كافة الاتحادات العربية القومية والمؤسسات الحقوقية.

من جهته، أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، بدور دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير، وأهمية التحرك على جميع المستويات القانونية والدولية لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، وضرورة تفعيل القانون الدولي لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وفرض العقوبات عليها، معتبرا أن الظرف الحالي بات يفرض استحقاقا حتميا من أجل مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، عبر توسيع حملة ضغط يقودها الائتلاف العربي، من أجل كشف حقيقة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكل تجلياته ومنظومته القانونية العنصرية، وممارساته في انتهاك المواثيق والقوانين الدولية، والتوجه إلى المؤسسات الدولية والأمم المتحدة، من أجل مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الإبادة، واتخاذ إجراءات ضاغطة من أجل إنفاذ هذه القرارات.

وتحدث الأستاذ شاهر سعد عن دور الائتلاف واتحاد نقابات العمال، للعمل والتحرك من أجل تحقيق مخرجات الملتقى العربي، وذلك بالتواصل الحثيث مع النقابات العمالية العربية والعالمية، نحو أوسع مشاركة في فعاليات إنهاء وتفكيك منظومة الفصل العنصري.

كما تحدث الأستاذ علي الضمور الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب، عن أهمية توسيع الائتلاف والتحرك باتجاه المؤسسات الدولية، لتقوم بواجباتها القانونية والإنسانية لوقف مجازر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا حل دون تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

وتحدث القيادي في المؤتمر القومي العربي الأستاذ حامد جابر عن أهمية الائتلاف، كجسم جامع للعديد من الاتحادات والمؤسسات العربية القومية، التي تبدي موقفا واضحا ضد الابارتهايد الاسرائيلي، مطالبة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفرض المقاطعة على دولة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة المحتلة.

من جهته، تحدث الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب عن أهمية التحركات على مستوى دول العالم، ودور اتحاد المعلمين والنقابات العربية في محاصرة الكيان الصهيوني في مؤتمر التربية الدولية للتعليم المنعقد في الأرجنتين، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.

كما تحدث الأستاذ حسين شبانة عن الائتلاف ودوره في استنهاض الدور الشعبي العربي، وتوسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار الأستاذ إسلام أبو العينين عضو الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أهمية تكثيف الجهود، وتعزيز حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتم خلال الاجتماع تشكيل المكتب التنفيذي اليومي للائتلاف برئاسة المكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وفي أمانة السر تم اختيار الدكتور ماهر عامر والأستاذ حسين شبانة، فيما ترأس اللجنة الإعلامية الأستاذ محمد سعد والأستاذ إسلام أبو العينين، وفي لجنة الأنشطة والفعاليات تم اختيار الأساتذة شاهر سعد وصادق الرغيوي وحامد جابر، وفي اللجنة الصحية تم اختيار الدكتور عصام السيد ممثل الاتحاد العام للأطباء العرب، وفي اللجنة القانونية والتشريعية تم اختيار الأستاذ علي الضمور وعضوية الدكتور علي الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب.

وأقرت خلال الاجتماع، خطة عمل تركز على تفعيل وتوسيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، كما أقر دعوة كافة الاتحادات العربية القومية والمؤسسات العربية إلى الوقفة التضامنية يوم السبت، استجابة لليوم الدولي للتضامن مع غزة، ودعما للأسرى في سجون النازية الصهيونية.

ودعا الائتلاف العربي كافة المواطنين في كل الدول العربية لرفع العلم الفلسطيني في يوم التضامن مع قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، إلى جانب علم كل دولة في الساحات العامة والمنازل.

واتفق في نهاية الاجتماع إلى السعي لتفعيل خطة عمل الائتلاف، ووضع آليات العمل المطلوبة، لتنفيذ مخرجات الملتقى العربي لمناهضة الابارتهايد.

من الجدير ذكره أن الائتلاف العربي تم تشكيله بناء على إعلان القاهرة، والذي جاء نتاج الملتقى العربي لمناهضة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، ووقف حرب الإبادة الجماعية الذي عقد في العاصمة المصرية "القاهرة" في شهر حزيران الماضي.