منظمة البيدر: مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن في المعرجات

وطن: اعتدى عتدى مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، بالضرب على شاب في تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا وسط الضفة الغربية.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن محموعة من المستوطنين من البؤر الاستيطانية المجاورة،واثناء مرورهم من الشارع الرئيسي بمحاذاة عرب المليحات في ساعات الصباح الباكر،اوقفوا السيارة التي كانوا يستقلونها واعتدوا بالضرب على مواطن من عرب المليحات كان يقف على الطريق يريد الذهاب الى عمله.

وأضاف بأن هذه الممارسات تأتي في سياق سياسة التنكيل التي تتبعها دولة الاحتلال،وتنفذها بواسطة المستوطنين لترحيل التجمعات البدوية قسريا ،وهي تطبيق واضح لسياسة التطهير العرقي.