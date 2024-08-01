تشيع هنية في طهران ورئيس البرلمان الايراني يؤكد: إسرائيل ارتكبت خطأ إستراتيجيا

رام الله - وطن: قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف إن "إسرائيل" ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران (وسط العاصمة) لتشييع هنية، وأمَّ مرشد الثورة علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية الذي وصفه في وقت سابق بأنه "مقاتل بارز في المقاومة الفلسطينية".

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حماس خليل الحية إن إسرائيل باغتيالها هنية أثارت غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم، وأكد في كلمة خلال مراسم التشييع أن "شعار إسماعيل هنية لن نعترف بإسرائيل سيظل شعارنا دائما"، وأضاف "نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني".

وجابت عربة تحمل نعش هنية ونعش حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان الذي استشهد أيضا في هجوم الأمس، شوارع طهران.

وكانت حماس أعلنت أن مراسم تشييع رسمي وشعبي ستقام للشهيد هنية في طهران، مشيرة إلى أن "الجثمان الطاهر سينقل إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم الخميس".

وأضافت أن "صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد، ستقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة في الثاني من آب/ أغسطس"، وبعد ذلك سينقل جثمان القيادي الفلسطيني الراحل "إلى مثواه الأخير ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل".