مروان طوباسي يكتب لوطن.. محاولة استعادة قوة الردع بالحرب الشاملة، فشل وتحولات

مع تصاعد التوتر في المنطقة، تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محاولة استعادة قوة الردع التي تهاوت، معتقدين أن الحرب الشاملة قد تكون الوسيلة المثلى لتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، فان الواقع يشير إلى أن الأهداف الفعلية للعدوان الجاري على غزة والضفة وبالمقدمة منها التهجير والإحلال لم تتحقق بالشكل المطلوب رغم جعل غزة مكانا غير قابل للحياة بعد كل اشكال التدمير والإبادة وحجم الضحايا.

منذ ما قبل اتفاق أوسلو وتحديدا منذ اجتياح لبنان وحصار بيروت عام ٨٢ وصمود المقاومة فيها، كان هناك سعي مستمر لضرب فكر وعقيدة المقاومة في المنطقة التي كانت تمثلها فصائل الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية آنذاك. هذا النهج الامريكي شمل فرض استحقاقات سياسية وأمنية على منظمة التحرير الفلسطينية وخروجها القسري من بيروت، بهدف تقويض فكر ومنهج المقاومة وفتح مسار سراب الحل السياسي بالرعاية الأمريكية.

--ضرورة بلورة مشروع عربي إقليمي.

في ظل هذه الظروف، هناك حاجة ملحة لبلورة مشروع حقيقي عربي إقليمي يهدف أساساً إلى التصدي للمشروع الصهيوني الجاري تنفيذه ، فالصهيونية ليست حكراً على اليهود فقط، بل هناك صهيونية مسيحية واسلامية تتنافس أيضاً على تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة . ان دور قوى حركة التحرر العربية الوطنية والمقاومة بأشكالها المختلفة يجب ان يتبلور اليوم في صياغة هذا المشروع اعتماداً على الشعوب ، وتحديد استراتيجية الردود غير المعتادة وغير المسبوقة على الجرائم العابرة للحدود التي تتجاوز كل الاعراف والقوانين الدولية.

--التوتر والتحولات الإقليمية.

تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق الحرب، ولكنها تواجه عقبات كبيرة، حيث أن الحرب الشاملة ليست في مصلحة الولايات المتحدة التي ترى أن مصالحها والعلاقة مع أصدقائها قد تتضرر . هذا يأتي في وقت تقود الولايات المتحدة الحرب الجارية وهي تدرك تماماً حجم الأزمة التي يعيشها نظام الاحتلال الاستعماري بشكل غير مسبوق منذ ان تم انشائه كقاعدة لقوى الاستعمار ، فتريد الحفاظ عليه وحمايته.

في هذه الحرب المفتوحة والتي تتجاوز فيها إسرائيل قواعد الاشتباك المعتادة ، مستهدفة العاصمة طهران وبيروت ومدنيين آخرين . فان الولايات المتحدة، رغم دعمها اللامحدود لإسرائيل ، تعيش في أزمة سياسية وعسكرية نتيجة ما يترتب عليها دوليا نتيجة الدعم غير المحدود لدولة الاحتلال من جهة ولما تواجهه نتيجة تورطها في حرب أوكرانيا والتطورات الجارية في بحر الصين من جهة اخرى في وقت يعاني اقتصادها من الانكماش وتهديدات مجموعة البريكس اضافة الى دخولها فترة الحسم الانتخابي الان ، ما يجعلها تتردد في الانخراط في حرب شاملة .

من هنا ، تأتي الحاجة إلى رسم صورة انتصار لنتنياهو وحكومته امام المجتمع الإسرائيلي بهروبه الى الأمام وفتح الجبهات وسعيه للحرب دون ان تكون نتائجها محسومة له ، كما وتحقيق صورة انحاز لبايدن وهاريس وحزبهم الديمقراطي امام إخفاقات متعددة في شأن ملف المنطقة .

--الردود المتوقعة والمستقبل.

مع جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس القائد الوطني إسماعيل هنية في طهران ومحاولة اغتيال أحد قادة حزب الله في بيروت ودمشق وبغداد واليمن تشتعل نيران الصراع . يحاول نتنياهو بجرائمه المتجددة أن يكتب الحروف الأخيرة من بيان "الانتصار" المزعوم أمام شعبه بمصادقة الإدارة الأمريكية.

فعلى الرغم من توقيت اغتيال قيادي حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية من بيروت ، إلا أن هذا التوقيت قد يكون مرتبطاً بتوفر معلومات نادرة وفرت مبرراً أمريكياً إسرائيلياً لاستهدافه بهدف خلط اوراق الاوضاع اللبنانية الداخلية تمهيدا لمحاولة توجيه ضربة عسكرية لحزب الله في اطار رؤية توسيع نطاق الحرب التي ذكرتها والاطباق على ملف الغاز والطاقة . الا ان الدبلوماسية الأمريكية القائمة على النفاق والكذب تحاول الإيحاء الان بمنع اندلاع حرب شاملة، الا ان الرد على استهداف شكر وهنية الذي تم التوافق عليه خلال زيارة نتنياهو الكونغرس والإدارة الأمريكية مع الدولة العميقة فيها ، بات مسألة حتمية تقترب من الحدوث .

-- الصفقات والتسويات الممكنة.

تسارع التطورات الأمنية قد يعجل بإمكانات تنفيذ صفقة لإنهاء الصراع في غزة وجنوب لبنان تحت ضغوط أمريكية وإقليمية . ومع ذلك، فإن اغتيال هنية قد يعرقل هذه الصفقة التي لا يريدها نتنياهو بالأصل نظراً الاحتمال تعذر انخراط حماس في مفاوضات مع إسرائيل التي اغتالت رئيس مكتبها السياسي ودور الاحتلال في تقويض السلطة الوطنية التي أضحت دون سلطة بعد اعلان نتنياهو عن ان الاتفاقيات السابقة اصبحت بحكم اللاغية وقرارات توسعة الاستيطان ومصادرة الاراضي والضم ومحاولات اقامة دولة يهودا .

-- ضرورات المراجعة ووضوح الرؤية.

في ظل هذه الأوضاع ، يتضح أن المنطقة أمام تحديات كبيرة تستدعي اولاً من الكُل الوطني أجراء مراجعة وتقيم لمسيرة العمل الوطني بما يقود الى رؤية وطنية موحدة وواضحة تقترن ببرنامج وأدوات يتم التوافق عليها في اطار منظمة التحرير الفلسطينية بدورها التمثيلي وتطوير أوضاعها وتوسيع قاعدة مشاركة كل فئات شعبنا في أطرها وتفويضها بحكم المكانة الدولية ووحدة الأرض والشعب بكل الملفات بالعمل على محاولة الأسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء بكين وتضافر الجهود العربية المتاحة بهدف محاولات خلق توازن استراتيجي مع القوى الدولية الصديقة يضمن حقوق شعبنا بالتحرر وتقرير المصير ويحافظ على استقرار المنطقة في غياب مشروع عربي واحد بوجود مشاريع أخرى ، وذلك من اجل مواجهة نتنياهو واسقاط رؤيته التي ستبدو أكثر إصراراً على نهج الحرب والتوسع والاستيطان الأحلالي كأسس للفكر الصهيوني .