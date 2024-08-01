اغتيال هنية.. غضب ومظاهرات بعدة دول ودعوة لطرد السفير الأميركي

وطن: خرجت مظاهرات في كلّ من إسطنبول وتونس ونواكشوط ومدن في لبنان والأردن والمغرب أمس الأربعاء تنديدا باغتيال الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

ففي اسطنبول، تجمّع حشد كبير أمام مسجد الفاتح، ملوّحين بالأعلام التركية والفلسطينية، ومردّدين هتافات مناهضة للاحتلال.

وسار المتظاهرون لمسافة كيلومترين تقريبا وردّدوا شعارات تندّد بـ"إسرائيل القاتلة" وتدعم فلسطين، كما أحرقوا علم الاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها بالإنكليزية وعلى أخرى بالتركية "ستُهزم إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأقيمت في العديد من المساجد في سائر أنحاء تركيا صلاة الغائب على هنية، وفقا لوسائل إعلام محليّة.

مظاهرات في المغرب وتونس

وفي المغرب، خرج الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة الرباط وبمدن عدة بينها الدار البيضاء وطنجة ومكناس.

زندد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط باغتيال القيادي الفلسطيني البارز، في مظاهرة شعبية دعت إليها عدة هيئات بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

ورفعت الحشود، التي تجمعت أمام مبنى البرلمان، الأعلام الفلسطينية مرددة شعارات تدين سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بحق رموز المقاومة الفلسطينية، وبالدعم الغربي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، كما طالبوا بإنهاء التطبيع مع الاحتلال.

وفي تونس، تظاهر المئات، رافعين أعلاما فلسطينية وأخرى لحزب الله اللبناني وصورا لهنية.

وفي وسط العاصمة التونسية، رفعت لافتة كتب عليها "الشعب يريد تجريم التطبيع"، في إشارة إلى العلاقات التي تجمع بين إسرائيل ودول عربية عدّة.

دعوة لطرد السفير الأميركي

بدورهم طالب آلاف الموريتانيين بطرد سفير واشنطن من البلاد، خلال وقفتين بالعاصمة نواكشوط، إحداهما أمام السفارة الأميركية.

وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية تشجيع إسرائيل على ارتكاب جريمة اغتيال إسماعيل هنية عبر تقديم الدعم لها.

ورفع المتظاهرون صورا لهنية والأعلام الفلسطينية والموريتانية، وهتفوا دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وعبروا عن إدانتهم لعملية اغتيال هنية ووصفوها -عبر لافتات رفعوها- بالجبانة.



مظاهرات لبنان

وخرجت مسيرات حاشدة في مخيم الجليل ببعلبك شرق لبنان وفي مخيم البداوي شمال لبنان، عبّر فيها المشاركون عن غضبهم واستنكارهم لاغتيال هنية.

وفي جنوب لبنان، نظمت مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور مسيرات، استنكارا لاغتيال هنية ودعما للشعب الفلسطيني في غزة.



الأردن يدعم المقاومة

وفي الأردن، شهدت مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية مسيرات جماهيريّة حاشدة تنديدا باغتيال هنيّة، دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن.

وشارك آلاف الأردنيين في الوقفة الشعبية الغاضبة بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، تنديدا باغتيال هنية، كما إن المئات في محافظة الزرقاء شاركوا في مسيرة انطلقت تنديدا بعملية اغتيال هنية، وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

المصدر: الجزيرة