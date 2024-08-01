الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويعتقل عددا من الشبان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الأسير المحرر طه التيتي عقب اقتحام منزله في المدينة.

كما اعتقلت كلا من: الشابين تامر الصابر وسامر الشادوح بعد مداهمة منزليهما في مدينة نابلس، والطالب في جامعة النجاح عز الدين خالد الصوصة بعد مداهمة منزله في حي المعاجين، والاسير المحرر مجدي قطب بعد مداهمة منزله في شارع تل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر محمد شحادة بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة عوريف جنوب نابلس.