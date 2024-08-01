الدول الغربية تمنع مشروع بيان روسي في مجلس الأمن يدين اغتيال إسماعيل هنية

وطن: قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا منعت مشروع بيان لمجلس الأمن اقترحته روسيا حول اغتيال زعيم حركة “حماس” إسماعيل هنية.

وقال في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إن “مشروع البيان الصحفي الذي اقترحته روسيا لإدانة العمل الوحشي الإسرائيلي، تم إحباطه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”.

كما أكد إيرواني، أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” على أراضيها، وقال:”نطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات فورية لمعاقبة إسرائيل على أعمالها الإرهابية إسرائيل تنفذ هجماتها في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي الجلسة ذاتها، أدان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وأكد بوليانسكي أن “اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يشكل ضربة للمفاوضات بين الحركة وإسرائيل بشأن الأسرى والمحتجزين في غزة”.