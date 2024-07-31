"الديمقراطية": اغتيال فريق "الجزيرة" جريمة تضاف الى السجل المشين لدولة الاحتلال

وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اغتيال فريق "الجزيرة"، الصحفي إسماعيل الغول وزميله المصور رامي الريفي، جريمة حرب جديدة تضاف الى السجل المشين لدولة الاحتلال، في حربها الهمجية للإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، "لقد أدان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، جرائم إسرائيل في اغتيالها للصحفيين الفلسطينيين، وقد بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 185 صحفياً شهيداً كانوا على رأس عملهم المقدس لتغطية الحقيقة وكشفها الى العالم، يؤدون مهنتهم السامية التي كفل القانون الدولي ضرورة احترامها واحترام أصحابها، وتجنيبهم مخاطر الحرب وتوفير الحماية لهم. غير أن دولة الاحتلال وحكومتها الفاشية وجيشها الذي وصفته الأمم المتحدة باعتباره الجيش القاتل للأطفال، ما زالت وتمضي في غيها في تحدٍ سافرٍ للمجتمع الدولي ما يؤكد مرة أخرى أن دولة الاحتلال هي دولةٌ مارقة، يتوجب على المجتمع الدولي مقاطعتها وعزلها وطردها من كافة المؤسسات الدولية العالمية.

وقدمت الجبهة الديمقراطية تعازيها الحارة الى الأسرة الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة، والى شبكة "الجزيرة" الفضائية والى آل الغول وآل الريفي وعموم أبناء شعبنا باستشهاد الصحفيين إسماعيل ورامي اللذين باتا من شهداء الشعب الفلسطيني والأسرة الصحفية العالمية، وعلامة عار جديدة تدمغ جبين دولة الاحتلال.