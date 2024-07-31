إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم العروب عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت في المخيم تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق جرى علاجهم ميدانيا.