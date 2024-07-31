اغتيال هنية سيصعّب تجنّب الحرب الإقليمية

وطن: نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنّ "إسرائيل" تقف وراء عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الموقع إنه بينما رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الأمن التعليق، ونفى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، علم الولايات المتحدة بعملية الاغتيال قبل وقوعها أو التورط فيها، فإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يقرون بأن "إسرائيل" كانت وراء عملية الاغتيال.

وأفاد الموقع بأن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يشعرون بالقلق من أن الاغتيال "قد يجعل من الصعب للغاية تجنب الحرب الإقليمية".

وبحسب "أكسيوس"، فإنّ مسؤولاً أميركياً قال إن اغتيال هنية "خلق وضعاً أكثر خطورة، مع إمكانية أكبر للتصعيد"، مضيفاً أنه "حائر" من اغتيال "إسرائيل" لهنية في طهران، وكذلك من التوقيت.

وكان حرس الثورة الإيراني قد أعلن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نتيجة اغتيال صهيوني استهدفه في العاصمة طهران، فجر اليوم.

المصدر"الميادين"