حزب الشعب يدين استهداف الصحفيين وينعى الشهيدين الصحفيين الغول والريفي

وطن: أدان حزب الشعب بشدة استمرار تعمد الاحتلال الاسرائيلي استهداف أبناء شعبنا العزل، ومن ضمنهم الصحفيين، وأخرها جريمة استهداف فريق قناة "الجزيرة" في غزة بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد مراسلها اسماعيل الغول، ومصورها رامي الريفي.

وقال الحزب في بيان له مساء اليوم الأربعاء وصل وطن نسخة عنه، إن حزب الشعب وهو يدين الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا والطواقم الانسانية والصحفية، ينعى الصحفيين الشهيدين الغول والريفي، ويتقدم من أسرتيهما، ومن زملائهما الصحفيين وإدارة وطاقم قناة "الجزيرة"، بخالص العزاء والمواساة.

واعتبر الحزب استمرار استهداف وقتل العاملين في الطواقم الصحفية من قبل جيش الاحتلال، جريمة مركبة، فهو يتعمد قتل المدنيين، وفي ذات الوقت إخفاء وطمس حقيقة ما يقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا، وقتل الشاهد على كل ذلك.

وختم الحزب بيانه، بتوجيه التحية لجميع الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة على كشف جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية والفاشية في الأراضي الفلسطينية كافة.