إصابة 5 مواطنين برصاص مستوطنين جنوب بيت لحم

وطن: أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص مستوطنين، قرب واد رحال جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين في أرضهم بمنطقة "خلة النحلة" في واد رحال، وأطلقت صوبهم الرصاص الحي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين.

كما أكد مصدر في جمعية الهلال الأحمر مهاجمة المستوطنين مركبة إسعاف، والاعتداء على طاقمها، بينما منعت قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين، مركبات الإسعاف من تقديم الإسعاف للمصابين.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين أضرموا النار في أراضي المواطنين في "خلة النحلة"، وعندما وصل أصحابها من عائلة عايش، أطلق المستوطنون الرصاص صوبهم بطريقة عشوائية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت قرية واد رحال ومنطقة "خلة النحلة"، ومنعت تنقل المواطنين