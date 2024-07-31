كتائب القسام: نفذنا عملية مركبة في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية مركبة في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وأوضحت الكتائب ان العملية اسفرت عن استهداف دبابة "ميركفاه" وجرافة عسكرية للاحتلال من نوع "D9"، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما باستخدام قذيفتي "الياسين 105".

واضافت ان العملية استهدافت ايضا قوات النجدة التابعة لجيش الاحتلال فور وصولها إلى الموقع، كما تم تدمير ناقلة جند وجرافتين إضافيتين من نوع "D9" باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأفادت كتائب القسام بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة في منطقة العملية.